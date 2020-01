Virus chinois : le bilan grimpe à 26 morts, un possible second cas aux États-Unis

Plusieurs cas ont été détectés au-delà des frontières chinoises comme au Japon où un deuxième a été confirmé ce vendredi et aux Etats-Unis où un second est soupçonné.

Le bilan s’alourdit de jour en jour. La Chine compte désormais 26 victimes du coronavirus qui sévit depuis mi-décembre. Au total, 830 cas ont été recensés dans le pays, a indiqué la Commission nationale de la santé.

Un précédent bilan communiqué ce jeudi par la Commission nationale de la santé faisait état de 18 morts et plus de 600 cas de contamination avérés, en grande majorité dans la province du Hubei, dont Wuhan est la capitale. Sur les 830 cas, 177 sont jugés graves, selon la Commission, tandis que 34 patients « guéris » ont pu quitter l’hôpital. Plus d’un millier de cas suspects sont en cours d’examen.

AFP