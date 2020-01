 » WSIS Project Prizes 2020″: Procédure de vote

Plus que quelques jours pour voter pour les cinq projets nationaux retenus au « WSIS Project Prizes 2020»!.

L’arrêt des votes pour les cinq projets nationaux engagés dans la prestigieuse compétition internationale «WSIS Project Prizes 2020 », élaborés par des ingénieurs et chercheurs algériens , est fixé pour le 24 janvier 2020. A ce titre , un appel est lancé à tous les algériens pour les soutenir en votant pour leurs projets afin d’assurer un classement honorable de l’Algérie et ce avant le 24 janvier 2020.

Pour voter , il suffit de :

1)- Aller sur le site : https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2020#start

2)- S’enregistrer comme un nouvel utilisateur.

3)- Se connecter vous avec le nouveau compte créé.

4)- Choisir l’un des cinq projets nationaux inscrits au « WSIS Project Prizes 2020» :

 Catégorie 7 : Projet intitulé « Geographic information system for territory planning», soumis par Algérie Télécom ;

 Catégorie 6 : Projet intitulé « Open low cost SDN/SD-WAN », soumis par Algérie Télécom Mobile (Mobilis).

 Catégorie 5 : Projet intitulé « Algerian Information Security Guideline », soumis par le Ministère de la Poste et des Télécommunications et l’entreprise d’appui au développement du numérique ;

 Catégorie 2 : Projet intitulé « Frequencies Authorization Management and Invoicing System », soumis par le Ministère de la Poste et des Télécommunications et l’entreprise d’appui au développement du numérique ;

 Catégorie 1 : Projet intitulé « Algerian Investment Map », soumis par Ministère de l’Industrie et des Mines .