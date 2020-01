Le Drian: « L’Algérie est une puissance dont la voix compte au plan international »

Par Nadira Meraghni

Commentant l’actualité internationale, le ministre français des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a indiqué ce mardi qu’il évoquera avec les responsables algériens plusieurs dossiers.

« Nous étions ensemble à Berlin, avant-hier, sur le conflit libyen et nous allons coordonner nos efforts, au-delà même de la mise en place d’un cessez-le-feu durable, pour recréer du dialogue politique, et nous allons agir ensemble pour que les efforts que nous avons initiés à Berlin puissent se poursuivre.

Nous allons également faire le point sur la situation au Sahel, et rappeler nos objectifs communs de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Face à ces défis majeurs, et face à bien d’autres questions, la France et l’Algérie ont une convergence de vues, et notre concertation est primordiale. », a-t-il souligné, ajoutant au passage que »

L’Algérie est une puissance dont la voix compte au plan international. Elle l’a rappelé, récemment, en lançant plusieurs initiatives diplomatiques. C’est une puissance d’équilibre et de paix, fermement attachée au respect de la souveraineté des États et au dialogue politique. L’Algérie est écoutée et respectée, et sur ces bases-là, nous pouvons avoir ensemble une relation extrêmement forte, qui va être initiée de nouveau tout à l’heure dans les entretiens que j’aurai avec le Premier ministre et avec le Président cet après-midi. ».

