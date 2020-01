Le dernier lave-linge LG Vivace a été dévoilé: Un « bijou » qui ne manquera pas de séduire les ménages

Par Hafid Azouz

La nouvelle machine à laver de LG Vivace a été présentée, ce samedi soir, aux représentants des médias. Dotée des technologies Deep Learning et TurboWash 360 amélioré qui optimisent l’efficacité du lavage, la nouvelle machine à laver de LG Vivace minimise les dommages aux vêtements.

Il s’agit de la première machine à laver à chargement frontal, conçue pour produire de meilleurs résultats de lessive. En effet, propulsé par le nouvel entraînement direct de l’intelligence artificielle (DD) de LG avec apprentissage approfondi, il fournit des soins minutieux mais doux, déterminant les caractéristiques et le volume de chaque charge pour minimiser les dommages au tissu. Aussi, avec TurboWash 360 amélioré, le chargeur frontal avancé de LG nettoie les vêtements et termine les cycles en moins de temps.

Par ailleurs, grâce à TurboWash 360, le chargeur frontal offre la commodité du lavage rapide, qui ne prend que 39 minutes pour terminer (au lieu de 59 minutes), soit %34 plus rapide que l’option TurboWash conventionnelle. Grâce à ses jets d’eau, la machine à laver TurboWash 360 AI DD pulvérise les détergents à lessive dans quatre directions différentes pour obtenir des vêtements nettoyeur. Steam + (Steam Plus) complète cette solution de blanchisserie complète, neutralisant 99,9% des allergènes grâce à un cycle de stérilisation spéciale et supprimant 30% des plis gênants via Wrinkle Care.

«Notre nouveau chargeur frontal avec AI DD révolutionnaire offre un lavage personnalisé qui améliore les résultats de lessive et l’expérience utilisateur», a déclaré Mustapha Mohamedi, Responsable Relations Publiques de LG Electronics Algérie, « Grâce à un apprentissage approfondi pour garantir un entretien doux des tissus et de meilleures performances, notre dernière machine à laver facilite la vie des consommateurs et met en valeur notre leadership dans l’industrie », a-t-il ajouté.

Durable et fiable, la nouvelle laveuse possède une cote énergétique de A +++ – 50% et est livrée avec une garantie de 10 ans. Améliorant la commodité, l’application SmartThinQ ™ permet aux utilisateurs de contrôler et de surveiller à distance le lave-linge depuis leur smartphone. De plus, le nouveau chargeur frontal peut être transformé en TWINWash ™ en plaçant LG MiniWash directement en dessous, permettant à l’utilisateur de laver deux charges en même temps. Pour Seo Sangbum, »Home appliances » Product manager chez LGE, ce « nouveau bijou » ne « manquera de séduire de nombreux ménages ».

H.A