Célébration de Yennayer 2970: La présidente de ProMena, invitée de marque de Bouzeguene

La présidente de la Fondation ProMena, Eveline America, a été l’hôte du village de Sahel (Bouzeguene), durant les festivités de Yennayer. Mme America a pu, ainsi, partager avec la population de Bouzeguene les traditions et festivités de cette importante fête nationale.

Le maire de Bouzeguene s’est dit « ravi d’accueillir une amie de l’Algérie et des algériens ». Pour sa part, la présidente de ProMena a tenu à remercier toute la population de Bouzeguene et à sa tête le P/APC, pour son accueil chaleureux et pour lui avoir donné l’opportunité de partager avec eux « les moments de joie ». « nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble entre les deux peuples (Algérien et Hollandais, ndlr) pour le bien des deux pays », a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, Mme America a appelé à « bâtir des ponts entre les deux pays et ce à travers le rapprochement des populations notamment les jeunes qui représentent notre avenir ». L’invitée de marque de Bouzeguene a également rendu hommage au peuple algérien qui s’est montré « uni » durant les derniers, « je suis très optimiste quant à l’avenir de l’Algérie! », s’est-elle exclamé.

Pour rappel, durant son séjour en Algérie, Mme America a également visité la jumenterie de Tiaret.

H.A