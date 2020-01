Airbus affiche des performances commerciales solides en 2019

Airbus SE (Symbole boursier: AIR) a livré 863 avions commerciaux à 99 clients en 2019, dépassant de 8% son précédent record de production établi en 2018.

Airbus a ainsi enregistré en 2019 sa 17e année consécutive de croissance en termes de production. Airbus a progressé dans sa transition vers des modèles NEO et a livré 173 avions gros porteurs, soit un record sur une seule année.

En 2019, les livraisons comprenaient :

Famille A220 : 48 appareils contre 20 en 2018 (L’A220 fait partie de la famille Airbus depuis le 1er Juillet 2018)

Famille A320 : 642 appareils contre 626 en 2018 (dont 551 NEO contre 386 en 2018)

Famille A330 : 53 appareils contre 49 en 2018 (dont 41 NEO contre 3 en 2018)

Famille A350 : 112 appareils contre 93 en 2018 (dont 25 A350-1000 contre 14 en 2018)

Famille A380 : 8 appareils contre 12 en 2018

Airbus a réalisé une année de ventes record avec un total de 1 131 nouvelles commandes.

768 commandes nettes ont été enregistrées, contre 747 en 2018, mettant en lumière l’enthousiasme des clients sur tous les segments de marché et permettant à Airbus d’atteindre un nombre cumulé historique de plus de 20 000 commandes nettes.

L’A220 a enregistré 63 commandes nettes, le classant ainsi comme le premier appareil de sa catégorie. La famille A320 confirme également son succès avec 654 commandes nettes, et un accueil exceptionnel du marché réservé au nouveau A321 XLR. Les gros-porteurs ne sont pas en reste avec des commandes confirmées pour 32 appareils A350 et 89 appareils A330.

Les annulations de 363 appareils sont quant à elles liées à des situations spécifiques de certaines compagnies aériennes en 2019 ainsi qu’à la décision de mettre fin à la production de l’A380.

À la fin de l’année, le carnet de commandes d’Airbus s’élevait à 7 482 appareils. « Je suis heureux de voir que nos performances commerciales reflètent nos efforts continus pour mieux servir nos clients et apporter aux marchés des produits et services compétitifs », a déclaré Guillaume Faury, Directeur Général d’Airbus. « Je remercie nos clients pour leur fidélité et les équipes d’Airbus ainsi que nos partenaires industriels d’avoir rendu cela possible. »

Airbus publiera ses résultats financiers 2019 le 13 février 2020.