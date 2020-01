Djezzy récompense ses meilleurs distributeurs et points de ventes d’Alger

Djezzy a organisé mardi soir à l’hôtel Lamaraz à Alger une cérémonie de remise de récompense à ses meilleurs distributeurs et points de ventes à l’issue du challenge lancé en septembre dernier par son partenaire Zone Mobile.

Après l’effort, le réconfort ! Ce sont 18 vainqueurs qui ont été remerciés pour leur engagement sur le terrain en recevant des cadeaux à la hauteur de leur performance.

Les responsables de Djezzy ont tenu à souhaiter la bienvenue à leurs invités avant de remercier les points de ventes du travail accompli et du chemin parcouru ponctuée par une véritable reprise de la confiance sur le terrain.

5 voitures, 1 appartement à Beb Ezzouar et des chèques Jusqu’à 3,8 millions de dinars ont été ensuite remis aux heureux gagnants du challenge à l’issue d’une cérémonie marquée par un esprit de convivialité et une détermination des partenaires de Djezzy d’aller plus loin dans la conquête de nouvelles parts de marché.

Djezzy entend renouveler ce genre d’initiative à Alger et dans les autres régions du pays afin de renforcer son réseau commercial et sa proximité avec le client.