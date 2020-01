Turkish Do&Co: L’arme gastronomique de Turkish Airlines!

Créée en 2007 par un entrepreneur autrichien d’origine turque, l’entreprise Do&Co fournit des services de restauration à bord à de nombreuses compagnies aériennes, notamment Turkish Airlines (TK).

Istanbul (Turquie)-Par Hafid Azouz

Une visite dans les locaux de Turkish Do&Co où sont concoctés les repas savoureux de la compagnie turc nous a permis de suivre, de visu, toutes les étapes du Catering (de la réception des aliments jusqu’à la confection du plat). Situé pas très loin de l’ancien aéroport d’Ataturk, Turkish Do&Co se targue d’être « l’ambassadeur culinaire et de l’hospitalité de la Turquie » avec pour devise « surprendre et satisfaire les clients ».

Une attention particulière est accordée au choix des matières premières ainsi qu’à l’hygiène pour préparer les millions de repas servis à bord, conformément aux normes d’hygiène et de qualité de la compagnie. Ainsi, avant notre visite, nous avons du enfiler une combinaison blanche, des filets à cheveux et des chaussons jetables car, ici, on ne badine pas avec l’hygiène.

La visite commence dans le compartiment où sont préparés les repas froids et autres boissons et desserts, « 60 tonnes d’oranges sont pressées chaque jour et servis avant 24 heures », nous précise une responsable.

Il est à noter que Turkish Do&Co n’utilise pas de produits conservés ou préfabriqués. Tous les produits sont frais et les plats conçus à la main sont préparés soigneusement un par un. D’ailleurs, des tests alimentaires sont effectués chaque jour par les chefs exécutifs afin de garantir le respect des normes alimentaires.

Ensuite, nous entrons dans une cuisine où sont conçus les repas chauds. Ici aussi, tous les légumes frais sont livrés quotidiennement à l’établissement, où ils sont coupés à la main par le personnel et préparés pour la cuisson. Chaque employé est désigné pour un travail, qu’il s’agisse de peler des pommes de terre, de trancher des poivrons, de hacher des poivrons ou de peler astucieusement des aubergines allongées.

Dans une autre cuisine, les gros morceaux de saumons sont coupés en fine tranches puis enroulés avec une forme de fleur avant d’être mis sur les plateaux repas.

Créés par les 600 chefs professionnels que compte le traiteur, les menus varient en fonction des saisons. Ils sont toujours préparés avec des ingrédients frais et servis par les « Flying Chefs » pour assurer un « service d’excellence » à bord. La qualité de service donne toute sa force à la compagnie.

Toujours à la recherche d’innovation pour se différencier de ses concurrentes, Turkish Airlines, à travers son Catering, a, dès le début, misé sur la culture ottomane pour donner plus de saveur à ses menus. Les plats s’inspirent, en effet, largement de la cuisine turque et méditerranéenne. Toutefois, la compagnie n’oublie pas non plus de se laisser influencer par la cuisine des destinations qu’elle dessert et de proposer des plats d’inspiration internationale, « Ainsi, sur les vols long-courriers, Séoul (Corée du Sud) par exemple, il y aura toujours un menu typique apprécié des Coréens », précise notre interlocutrice.

Il y a plus de 3000 travailleurs des services alimentaires qui préparent pas moins de 60 millions de repas/an. Ils travaillent par équipe de sorte que le service ne s’arrête pas H24.

La vaisselle n’est pas en reste. Tout en prenant en considération les contraintes liées à l’exploitation aérienne (qui amènent la compagnie à servir les plats dans des assiettes de 80g), Turkish Airlines a fait beaucoup d’effort pour offrir à ses passagers, notamment pour la Classe Business, des couverts dignes d’un grand restaurant étoilé.

Notons que chaque repas prêt est doté d’une étiquette qui indique le numéro de vol, la date et l’heure à laquelle il a été emballé avant d’être assemblé dans des plateaux et glissé dans les chariots réfrigérés. Le bureau de gestion de la restauration est la « Tour de contrôle » qui supervise le processus de transport des chariots-repas pour s’assurer qu’ils atteignent le bon avion à temps. Il offre les meilleures vues, avec un personnel surveillant le mouvement des camions de livraison via des écrans d’ordinateur et des smartphones reliés à un GPS si bien que les opérateurs peuvent savoir, en temps réel, l’endroit exact où se trouve n’importe quel chariot/repas.

Par ailleurs, Turkish Airlines est connue pour son attention particulière aux exigences alimentaires de ses passagers qui ont la possibilité de choisir leurs plats et cela au sein de l’avion ou encore avant le voyage en optant également pour des plats spéciaux pour ceux qui ont des régimes alimentaires particuliers (des repas végétariens, des repas pour les diabétiques, des repas sans gluten…des repas pour bébés, des menus pour les enfants. )

L’objectif de Turkish Do&Co est de faire de TK le meilleur service de traiteur de compagnies aériennes au monde. Les nombreuses récompenses décernées à la compagnie turque au cours des 10 dernières années témoignent de ce succès.

H.A