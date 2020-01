Reportage- Vacances d’hiver: Kayseri, une destination incontournable!

Avec ses hivers froids et enneigés, la Turquie possède, pour le plus grand bonheur des amateurs des sports de glisse, de nombreuses stations de ski qui s’étendent de la région de la mer noire à la méditerranée et de la Cappadoce au sud-est de l’Anatolie.

Kayseri (Turquie)-Par Hafid Azouz-Correspondance particulière

L’une des plus attractives est la région de Kayseri (760 km au Sud d’Istanbul, environ 1h20 de vol d’Istanbul). Attirant, chaque année, pas moins de 2 millions de touristes durant la saison hivernale (qui s’étend de novembre à la fin avril), Kayseri est un endroit unique pour faire, à la fois, des sports d’hiver et du tourisme. C’est ce que nous avons pu constater lors d’un Press-Trip organisé par Turkish Airlines (TK).

Faisant partie des plus anciennes villes d’Anatolie (plus de 6000 ans d’Histoire), Kayseri (1,3 millions d’habitants) est située au carrefour de la route de la soie historique. Outre les monuments historiques et les centres de soins de médecine alternatives (basés notamment sur la lumière et le chant des oiseaux), Kayseri est connue pour ses montagnes enneigés, notamment le Mont Erciyes, considéré comme l’une des stations de ski les plus fréquentées de Turquie.

Distant de 19 km de la ville de Kayseri, le Mont Erciyes est la cinquième plus haute montagne de Turquie. Cette station est réputée pour son enneigement constant car elle est située à 3000 mètres d’altitude. Bénéficiant de belles infrastructures modernes et de deux grands domaines skiable, cette station est très prisée des amateurs de ski. Les championnats de snowboard et de ski y ont souvent lieu. « La neige est garantie au Mont Erciyes pour une raison principale : les hivers sont froids Ainsi, dès le mois de novembre la sous-couche se met durablement en place », explique Kubra Simsek Karanatli, responsable de la communication à Kay Kayseri Erciyes A.S, organisme chargé de la gestion de la station de ski de Erciyes.

Le domaine skiable totalise 34 pistes pour 102 kilomètres de parcours d’inclinaisons différentes. Les adeptes du ski peuvent skier sur des pistes offrant différents niveaux de difficultés (noir, rouge, bleu) et allant de 2200 mètres d’altitude à 3400.

Construite sur un terrain de 25 km², la station est d’une longueur de 21300 mètres. Elle dispose de remontées mécaniques modernes équipées des toutes dernières technologies aux normes internationales (ISO 9001). Vous aurez l’occasion d’admirer une vue unique depuis de nombreux points sur Erciyes grâce aux 14 remontées mécaniques d’une capacité de 26.750 personnes/heure (11 télésièges, 2 télécabines et 1 télé corde).

De plus, les différents restaurants et cafés disponibles sur place permettent aux touristes étrangers, notamment, de gouter aux spécialités de la région telles que le Manti (raviolis turcs) ou encore le Sucuk (prononcez Sujuk), une sorte de saucisse épicée à base de viande rouge hachée. Des aménagements qui offrent la possibilité de pratiquer le ski dans de très bonnes conditions.

La station de ski d’Erciyes, l’étoile montante du tourisme hivernal

La station de ski d’Erciyes est en passe de devenir la destination favorite du tourisme hivernal en Turquie et ce, grâce aux investissements d’une valeur de 350 millions d’euros, réalisés par la mairie de Kayseri, dans le cadre du « Master Plan Erciyes » qui vise à mettre la station en conformité avec les exigences et standards internationaux, « Comparativement aux pays européens, nous avons le meilleur rapport qualité/prix », précise Mme Karanatli.

Il faut dire que la météo clémente et l’enneigement suffisant attirent, chaque année, en nombre les adeptes de la glisse dans ce centre de ski fréquenté par des touristes du monde entier. En effet, le soleil et la neige en quantité suffisante ont permis au Mont Erciyes d’afficher des records de fréquentation, à tel point que la municipalité de Kayseri compte construire 18 nouveaux hôtels d’ici 2023, « nous sommes victimes de notre succès !, s’exclame Mme Karanatli, ces futurs hôtels pourront absorber le flux important de touristes dans les prochaines années ».

Ces nouveaux établissements hôteliers viendront s’ajouter à la dizaine d’hôtels existants, parmi lesquels le Ramada Resort Erciyes qui offre un haut degré de standing (toutes les chambres ont une vue sur la montagne).

Aussi, grâce aux standards internationaux auxquels elle s’est conformée, la station de ski d’Erciyes est devenue l’un des centres incontournables d’organisations sportives internationales. En effet, la station a accueilli, pendant trois années consécutives, la Coupe Européenne de Snowboard organisée par la Fédération Internationale de Ski (FIS). Sans oublier les nombreux événements sportifs organisés tout au long de l’année. Citons entre autres, la Coupe du monde de volleyball sur neige et le Red Bull Jump and Freeze (février), la Coupe du monde de SnowKite et International Erciyes Ultra Sky Trail Mountain Marathon (mars), ou bien encore le Bicycle Festival, le Moto Fest (juillet) et le Coach Sports Winter Festival et Victory Day MTB CUP (août).

« Nous voulons faire des sports d’hiver et du tourisme d’hiver une vitrine importante de Kayseri d’où l’organisation de nombreux événements sportifs nationaux et internationaux », a souligné Murat Cahid Cingi, Chairman&CEO de Kay Kayseri Erciyes A.S, souhaitant au passage l’organisation « à moyen terme » des Jeux Olympiques d’hiver.

Si, pour le moment, la plupart des estivants sont Turques (environ 70%), les hôteliers prévoient une augmentation de touristes étrangers dans les prochaines années, notamment d’Afrique du Nord. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à venir à Kayseri, selon Mme Karanatli, « Il n’y a que des avantages à venir à Kayseri, assure-t-elle, les prix sont les moins chers d’Europe. En plus, tous les algériens peuvent faire une escale à Istanbul avant ou après leur séjour à Kayseri ». Rappelons qu’il ya 11 vols quotidiens entre Kayseri et Istanbul.

Cappadocia, une escale inévitable

Et pour ceux qui veulent faire « durer le plaisir » de leur séjour, une virée à Cappadocia est inévitable. Classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, Cappadocia (distante de 65km de Kayseri) est surtout connue pour ses paysages pittoresques résultant du volcanisme et de l’érosion, pour ses églises rupestres ornées de fresques, ainsi que pour ses habitations troglodytiques et ses cités souterraines. Vous pourrez également admirer les « Cheminées de fées ». Construites à l’intérieur des villages, entre les VIIIème et XIIIème siècles, où des communautés monastiques byzantines y trouvèrent refuge et y aménagèrent des lieux de culte décorés de fresques.

Dans cette région, vous pouvez aussi faire une randonnée « en altitude » dans la vallée d’Ihlara (une sorte de canyon né d’une suite d’éruptions volcaniques, au fond duquel coule une rivière). Cappadocia abrite d’autres sites remarquables, notamment la ville souterraine de Kaymakli. Toutefois, le « must » est incontestablement le survol de la vallée de Göreme au petit matin en montgolfière.

Si vous êtes avides de sensations fortes, n’hésitez surtout pas à opter pour des vacances en famille à Kayseri (via Istanbul) à travers Turkish Airlines, en attendant, peut-être, un vol direct (Alger-Kayseri). Vous en reviendrez émerveillés !

H.A