le sultan Qabous ibn Saïd est mort après plus de 50 ans de règne à la tête d’un pays stable et neutre au cœur d’une région bien trop souvent en crise. L’un de ses cousins, Haitham ben Tarek, lui succède à présent.

Il s’agit de Haitham ben Tarek, ministre du Patrimoine et de la Culture et cousin du défunt, qui a prêté serment comme nouveau sultan d’Oman, a annoncé ce samedi le gouvernement. Qabous n’était pas marié et n’avait pas d’enfants ni de frères susceptibles de lui succéder.

AFP