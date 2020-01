Contribution: « Alors, qu’est-ce que le raï rebelle a à voir avec notre Safy Boutella? »

Par Bryony HARRIS(*)

Depuis les années 80, Safy Boutella a écrit plus de soixante-dix musiques de films pour le cinéma algérien, français, anglais et italien. L’artiste a notamment produit les morceaux atmosphériques pour Little Sénégal de Rachid Bouchareb (2001) et Salut Cousin de Mezak Allouache (1996). Les deux films abordent les thèmes larges et lourds de l’immigration, du racisme et de la diaspora, tandis que les notes de jazz de fond de Boutella naviguent avec sensibilité dans la solitude, la mélancolie et les moments de communauté que l’on peut ressentir si loin de chez soi.

Les jeunes générations penseront probablement à la fille de Safy, Sofia, en entendant le nom «Boutella». Mettant en vedette aux côtés de Tom Cruise dans le rôle de la princesse Ahmanet dans The Mummy (2017) et en tournée avec Madonna en 2006 et 2008, la danseuse et actrice a fait la renommée du divertissement populaire. Cependant, son père Safy, le compositeur et musicien de jazz, est plutôt connu pour ses contributions à des divertissements plus alternatifs…

Alimentée par la migration rurale-urbaine de l’Algérie dans les années 1920, la musique Raï a jailli des rues côtières d’Oran et s’est infiltrée dans la conscience nationale. C’était et reste aujourd’hui une musique des marges. Ses champions se sont baptisés «Cheb», littéralement «jeunes», par opposition aux chanteurs «cheiks» établis et plus anciens de la tradition chaabi. Ce faisant, les chanteurs de raï signalaient l’énergie juvénile du genre, les paroles osées et l’ouverture (éventuelle) aux instruments électroniques occidentaux. Raï hardiment a affronté toutes les périodes qu’elle a rencontrées et sans filtres. Comme le disent McMurray et Swedenburg dans leur article de 1991 Rai Tide Rising, vers les années 1930, les chanteurs de raï: «… chantait non seulement du vin et de l’amour – offensant la classe moyenne locale respectable – mais aussi des problèmes découlant du régime colonial, tels que l’emprisonnement, la pauvreté et le typhus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les paroles de rai traitaient du marché noir, de l’invasion alliée et du rationnement. Les préoccupations nationalistes se sont glissées dans les paroles de rai d’après-guerre, atteignant un sommet pendant la lutte de libération; les chanteuses étaient en partie responsables de la vulgarisation des paroles de la résistance. ».

Alors, qu’est-ce que le raï rebelle a à voir avec notre Safy Boutella?

L’héritage raï de Safy Boutella est fort mais contesté. Kutché, l’album de 1988 Boutella arrangé et coproduit avec le raï royalty Cheb Khaled, a été d’une part critiqué pour avoir trahi ses racines car il a été enregistré dans un studio européen (avec un musicien de jazz d’origine allemande basé à Paris, c’est-à-dire Boutella ), et d’autre part, célébré pour avoir contribué à propulser le raï au rang international (principalement en lançant la carrière de Khaled au-delà de l’Algérie). À ce jour, Kutché a une aura exaltée à ce sujet; une collaboration unique en son genre, jamais renouvelée, entre deux musiciens phénoménaux. Comme la récente revue d’album studio de 4,5 étoiles de Bob Tarte sur AllMusic déclare, la collaboration entre « Safy Boutella, le génie du clavier, et l’une des voix les plus puissantes de Rai établit des normes strictes pour les autres disques ».

En effet, Kutché fait partie des nombreux disques et rythmes raï qui sont devenus le refuge anthémique des jeunes «les beurs» (immigrés algériens de deuxième génération) en France. Cependant, bien que le partenariat musical de Boutella avec Khaled ait contribué à renforcer l’identité maghrébine à l’étranger, Boutella allait finalement revenir sur la scène jazz européenne et, à partir de là, explorer les possibilités musicales du cinéma.

Il n’est pas surprenant que les critiques de Kutché aient perçu Boutella comme un «musicien européen»; née en Allemagne, ancienne élève du Berklee College of Music de Boston et célèbre musicienne de jazz, Boutella ne correspond pas au moule traditionnel du raï. Mais peut-être son esprit est-il plus révolutionnaire que le mérite. Après tout, l’essence du raï est son hybridité, sa flexibilité, sa catégorisation glissante et ses limites indéfinissables. On pourrait en dire autant de l’international expérimental Boutella lui-même. Il a émergé à une époque de fusion musicale, où la mondialisation exerçait son pouvoir sans précédent sur les sons traditionnels et locaux.

L’apogée musicale de Boutella a été les années 80 explosives sur le plan technologique, lorsque «les synthétiseurs et les boîtes à rythmes» remplaçaient le «oud et le rbab» (McMurray et Swedenburg), mais aussi lorsque le raï a embrassé et résisté à l’ouest dans une égale mesure: «… il [raï musique] continue de refuser l’Occident en conservant les sons et les rythmes tonaux fluides arabes distinctifs… »(Young, Postcolonialism: A Very Short Introduction). De plus, selon Robert JC Young, la syncope jazz n’est pas si éloignée des rythmes algériens énergiques: «… seul le jazz depuis les années 1950 se rapproche à distance de l’inventivité musicale de la musique arabe.» Alors peut-être Boutella, musicien de jazz et compositeur de film, qui a fusionné les sons de ses racines avec son environnement et a réussi à maintenir toutes les contradictions en équilibre, ne s’est pas très éloigné de la philosophie du raï.

(*) Pour ProMena Fondation- Pays-Bas