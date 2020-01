Algérie Télécom Sponsor Officiel de la 6 ème Edition de Wikistage Algiers

Algérie Télécom est le sponsor officiel de la 6 ème édition de Wikistage Algiers qui se tiendra le 09 janvier 2020,au niveau de l’Opéra d’Alger , de 12H30 à 20H00 . sous le thème «au delà de la différence » « Beyond the diffrence » » .

Cet évènement a pour but d’inciter les citoyens à créer un changement positif dans la société et contribuer à son développement. A ce titre , Plusieurs talks seront prévus pour un partage d’expériences et ressortir les meilleures pratiques.

En sponsorisant cet événement , Algérie Télécom concrétise davantage ses valeurs d’entreprise citoyenne en marquant sa présence à travers les divers événements et manifestations intéressant la jeunesse algérienne et l’ensemble des citoyens.