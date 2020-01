Algérie télécom félicite le peuple algérien à l’occasion du nouvel an Amazigh  » Yennayer 2970  »

A l’occasion du nouvel an Amazigh « Yennayer 2970 » , Algérie Télécom a le plaisir de présenter ses plus sincères félicitations et ses meilleurs vœux de paix et de prospérité à tous les algériens .

Pour répondre aux besoins ses partenaires, Algérie Télécom s’engage à assurer une permanence, et ce de 10h00 à 15h00, dans le but de garantir la continuité du service, la relève des dérangements ainsi que la maintenance du réseau tout au long de ce jour férié.

En plus des Agences Commerciales des Chefs-lieux de Wilayas, nous tenons à vous informer que les agences commerciales concernées par la permanence au niveau de la wilaya d’Alger sont : Kouba, Bordj El Bahri, Bab Ezzouar, Aissat Idir, Ben M’hidi, Bir Mourad Rais, Chéraga, Bab El Oued et Zéralda.

Algérie Telecom, s’engage à mettre les attentes de ses partenaires aux cœurs de ses objectifs afin de mieux les satisfaire. A cet effet, Algérie Télécom poursuivra sa stratégie de proximité et surtout la modernisation des ses services afin de leur d’offrir la meilleure prestation de service.

Aseggas Ameggaz

yennayer amervuh!