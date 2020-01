Mort du général Iranien Qassem Soleimani: l’Iran appelle à la «vengeance» contre les États-Unis

Le général de division Qassem Soleimani, haut commandant du Corps des gardiens de la Révolution islamique, a été assassiné ce vendredi matin (3 janvier) lors d’une attaque d’un hélicoptère Apache de l’armée américaine à Bagdad.

La mort du général Soleimani, sur ordre de Donald Trump dans un raid américain à Bagdad (Irak), risque fort de mettre le feu aux poudres, l’Iran ayant rapidement appelé à venger la disparition de ce haut commandant des Gardiens de la révolution.

« Le martyre est la récompense de son inlassable travail durant toutes ces années (…). Si Dieu le veut, son oeuvre et son chemin ne s’arrêteront pas là, et une vengeance implacable attend les criminels qui ont empli leurs mains de son sang et de celui des autres martyrs », a dit l’ayatollah Khamenei sur son compte Twitter en farsi.

La mort de Soleimani intervient au surlendemain d’une attaque de l’ambassade américaine à Bagdad par des combattants et des partisans pro-Iran. Donald Trump avait à cette occasion menacé Téhéran, assurant que les Iraniens paieraient « LE PRIX FORT » pour cet acte.

Médias étrangers