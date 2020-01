Coupe Davis et ATP Cup: Nadal et Djokovic appellent à fusionner les deux compétitions

Par Abdelhafid Azouz

Le tennis démarre la saison 2020 ce weekend en Australie avec la nouvelle compétition par équipes du circuit masculin (l’ATP Cup). Toutefois, elle ne fait pas l’unanimité chez les champions de la petite balle jaune.

En effet, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont renouvelé ce jeudi (2 janvier) leurs appels en faveur de la fusion de la Coupe Davis et de la toute nouvelle compétition par équipes (ATP Cup). Les deux champions militent pour que le calendrier cesse très vite de proposer les deux rendez-vous et les remplace par une seule et même compétition englobant les deux épreuves. « Nous avons besoin d’une seule super Coupe du Monde et peu importe comment vous l’appelez », a martelé le Serbe, hier lors du média day à Perth (Australie).

Pour le numéro 2 mondial, le plus tôt sera le mieux, « Cela ne se fera pas encore l’année prochaine mais si les deux parties, l’ITF pour la Coupe Davis et l’ATP se réunissent rapidement, ça pourra éventuellement se faire en 2022. J’espère que cela se produira car c’est assez difficile de faire en sorte que les meilleurs joueurs s’engagent à jouer les deux événements, la Coupe Davis et l’ATP Cup. », a-t-il martelé en conférence de presse.

Une inquiétude sur le timing partagée par Rafael Nadal : « C’est déroutant d’avoir deux coupes du monde de tennis en un mois. Ce n’est pas l’idéal pour notre sport mais c’est ce qui est en place actuellement », a concédé le n°1 mondial. Alors faut-il combiner les deux ? «Je pense que le tennis mérite quelque chose du genre», a répondu l’Espagnol. Notons que d’autres joueurs classés dans le Top 20 sont du même avis des deux champions.

Le format de l’ATP Cup ressemble beaucoup à celui de sa concurrente, la Coupe Davis, organisée par l’ITF et remodelée par Kosmos. Quelques différences tout de même : il n’y a pas dix-huit mais vingt-quatre équipes qualifiées, composées de cinq joueurs, réparties dans six groupes de quatre et dispatchées dans trois villes (Brisbane, Sydney et Perth), alors que tout s’était joué dans un lieu unique en novembre, à Madrid.

Comme en Davis, le premier de chaque poule et les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finale. Chaque rencontre est composée de deux simples en deux sets gagnants (tie-break dans la manche décisive) et d’un double (super tie-break à la place du troisième set). Après six jours de compétition, les huit quart-finalistes se retrouveront tous à Sydney pour les phases finales, du 9 au 12 janvier.

Une formule qui se veut la suite de la World Team Cup, révolue depuis 2012, et qui ressemble étrangement il faut bien le dire au nouveau schéma de la Coupe Davis, au-delà des complexités qu’elle présente au niveau du calendrier proprement dit.

Rivaux sur les courts, Nadal et Djokovic luttent coude à coude sur d’autres terrains. Affaire à suivre…

A.A