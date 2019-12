Concours « WSIS Project Prizes 2020 »: Un ingénieur d’Algérie Télécom nominé

Fateh Allah Merazga, cadre supérieur et chercheur au sein d’Algérie Télécom , a été présélectionné cette année par l’Union Internationale des Télécoms (UIT) pour participer au prestigieux concours mondial « WSIS Project Prizes 2020 ».

Cette compétition, consacrée aux TIC, est organisée chaque année dans le cadre du Forum du Sommet Mondial sur la Société de l’Information « SMSI », dont la période de vote est ouverte du 21 décembre 2019 au 24 Janvier 2020.

Le « WSIS Project Prizes 2020 » récompense les 18 meilleurs projets TIC, répartis dans 18 catégories, et qui favorisent l’édification de la société de l’information.

M. Merazga y prendra part avec son projet baptisé « Système d’information géographique pour l’aménagement du territoire : Cas d’application l’aménagement numérique », qui consiste à doter tous les acteurs de l’aménagement du territoire d’un moyen capable de collecter et suivre les informations liées aux infrastructures dans une base de données spatiale, pour finalement construire un modèle d’exploitation.

La participation de Fateh Allah Merazga à cette compétition scientifique est une fierté aussi bien pour Algérie Télécom que pour l’Algérie. Pour cela, un appel est lancé à tous les Algériens pour le soutenir en votant pour son projet ». A ce titre, il suffit de :

1)- Aller sur le site : https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2020#start

2)- S’enregistrer comme un nouvel utilisateur.

3)- Se connecter vous avec le nouveau compte créé.

4)- Choisir la catégorie :C7 E GOVERNMENT Voter pour le projet suivant « Geographic information system for territory planning:

