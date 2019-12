Vente Directe: Un marché d’avenir pour l’Algérie, selon QNet

Avec une économie en développement et un consumérisme croissant, divers formats de magasins et hors magasins ont évolué pour répondre au secteur croissant de la vente au détail en Algérie. Secteur passionnant en pleine croissance, la vente directe fournit aux sociétés un canal alternatif de distribution et de vente de produits et/ou services directement aux clients, sans avoir à recourir à un emplacement traditionnel de vente au détail. Ce secteur utilise différentes méthodes de distribution, notamment le marketing multiniveau et le marketing de réseau.

Aujourd’hui, nous parlons d’une industrie qui génère des milliards de dollars. Selon la Fédération mondiale des associations de vente directe (WFDSA), les ventes au détail par vente directe dans le monde pour 2018 s’élèvent à 192,9 milliards USD, enregistrant une augmentation de 1,2% par rapport à l’année précédente, contre 190,6 milliards USD en 2017. La force de vente mondiale a également atteint un nombre record, en hausse de 1,6% par rapport à 2017, pour atteindre un total de 118,4 millions de personnes impliquées dans la vente directe dans le monde qui travaillent pour développer leurs activités de vente directe en tant que carrière à plein temps ou à temps partiel afin degagner un revenu supplémentaire.

Le marché algérien qui est en pleine croissance a attiré un grand nombre de sociétés de vente directe locales et étrangères. Il convient de noter tout particulièrement que QNET est l’une des principales sociétés de vente directe d’Asie qui a une présence significative en Algérie depuis plusieurs années, offrant une large gamme de produits de santé, de bien-être et de style de vie ou encore de l’éducation à travers une plateforme de e-commerce sur une variété de marchés.

Établie en 1998 avec un siège social à Hong Kong et des bureaux et des agences dans plus de 25 pays ainsi qu’une équipe de direction et des employés composée de plus de 30 nationalités différentes, QNET est devenu un acteur de premier plan dans le secteur de la vente directe, un pionnier dans le domaine du e-commerce et l’une des rares entreprises asiatiques à avoir développer une présence mondiale avec une croissance rapide, notamment sur les marchés émergents.

Bien que la vente directe soit une industrie relativement nouvelle en Algérie, en quelques années seulement, elle a offert des possibilités de travail indépendant à des milliers de personnes, dont un pourcentage considérable de femmes. En plus d’offrir des opportunités de revenus supplémentaires aux vendeurs directs, l’industrie génère également des emplois directs. La majorité des entreprises de vente directe externalisent la production, l’emballage et la distribution de leurs produits, générant ainsi des emplois directs sur toute la chaîne de valeur tout en permettant le développement du secteur des PME.

Le business model de QNET permet à des personnes ordinaires et de tout horizon de démarrer leur propre entreprise en offrant des opportunités d’entrepreneuriat, avec des frais généraux minimes. Grâce à leur travail acharné et leur dévouement, les distributeurs de QNET, connus sous le nom de Représentants indépendants (IR), ont la chance de devenir financièrement autonomes, en améliorant le niveau de vie de leur famille et de leur communauté.

Cependant, les législations régissant cette industrie manquent de clarté. QNET est fermement convaincue qu’une distinction claire doit être établie entre les entreprises frauduleuses et les entreprises légitimes.

De même chez QNET, le seul moyen de gagner de l’argent dans ce genre de commerce est à travers la vente de produits. Une fois que vous vous êtes inscrits en tant que distributeur, utilisez les produits à votre guise, et recommandez-les à d’autres personnes pour qu’ils les achètent et vous pourrez gagner des commissions sur les ventes réalisées par votre référence, ou celle de votre équipe de vente. QNET utilise un plan de remboursement qui calcule les commissions qui vous sont payables en fonction du volume de vente généré à travers vos référents via le portail de e-commerce.

Très intéressés par le marché algérien et par les opportunités qu’il offre, les dirigeants de la firme asiatique spécialisée dans la vente directe et dans la vente en ligne, QNET, affichent leurs ambitions pour prendre une place de choix et plus importante dans un marché encore vierge.

Avec plus de 34,5 millions d’abonnés à l’internet fixe et mobile (statistiques de 2017), le marché du commerce électronique en Algérie qui a de beaux jours devant lui fait saliver de nombreuses entreprises de marketing de réseau. «Nous sommes en Algérie depuis plusieurs années et nous travaillons activement pour renforcer au quotidien notre réputation et notre position sur le marché par des compétences obtenues par nous-mêmes et des stratégies ciblées. Pour QNET, l’Algérie est un marché stratégique qui démarre tout juste et qui s’inscrit dans le long terme», a affirmé Mr. Khaled Diab, directeur général de QNET pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena).

QNET croit fort que la Vie Absolue est plus qu’une simple aspiration – C’est-ce que nous méritons tous. En tant qu’entreprise de vente directe qui se spécialise dans la santé, le bien-être et les produits de style de vie, QNET a pour objectif d’aider les personnes à prendre le contrôle de leur vie – vivre plus sainement, avoir de l’intérêt pour le développement personnel, améliorer la qualité des relations avec leur famille et leurs amis, et la planification d’un futur sûr pour leurs enfants. L’entreprise appelle ceci “Absolute living” (Vie Absolue).

Au-delà des opportunités commerciales, de l’indépendance financière et de l’autonomisation des entrepreneurs qu’offre QNET pour les gens, ses responsabilités d’entreprise citoyenne est tenu à travers des initiatives mises en œuvre par la RYTHM Foundation, la branche de responsabilité sociale du QI Group. La mission « RaiseYourself To Help Mankind » (RYTHM) ce qui se traduit en français par « Aider les autres à réussir pour réussir soi-même », est le moteur de QNET, une philosophie qui a pour but de promouvoir le développement stratégique et durable des communautés dans le besoin par le biais d’investissements sociaux, de collectes de fonds et de subventions, dans trois domaines prioritaires: les enfants ayant des besoins spéciaux, le développement et le bien-être communautaire.

En Algérie, QNET a piloté un certain nombre d’initiatives caritatives diversifiées, y compris un repas Iftar lors du dernier mois de Ramadan partagé avec les résidents du foyer des personnes âgées de Bab Ezzouar en plus de faire don de systèmes de filtration d’eau premium « HomePure Nova » au même centre et au profit de l’hôpital universitaire de Beni Messous dont les représentants indépendants de l’entreprise ont par ailleurs pu dessiner des sourires sur tous les visages des enfants hospitalisés en distribuant des livres de coloriage et des goodies spécialement conçus pour le HomePure. L’entreprise prévoit de diversifier ce type d’activités au cours de l’année à venir pour inclure d’autres régions du pays.