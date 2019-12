Belaid Mohand Oussaid nommé ministre-conseiller à la communication et porte-parole de la présidence de la République

Par Latifa Benamara

L’ancien ministre de la Communication, Belaid Mohand Oussaid, a été nommé ministre-conseiller à la communication et porte-parole de la présidence de la République. M. Oussaid a assumé plusieurs fonctions et responsabilités tout au long de sa carrière, débutant comme journaliste de la télévision algérienne, puis directeur général du quotidien Echaab et directeur général de l’APS avant d’occuper le poste de directeur du Centre algérien d’information et de culture à Beyrouth (Liban).

Il a également assumé les fonctions d’ambassadeur d’Algérie à Bahreïn et de directeur de l’information, de la presse et porte-parole du ministère des Affaires étrangères ainsi que représentant de l’Algérie auprès de l’Organisation de la Conférence islamique.

L.B