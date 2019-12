Football: l’Algérie, meilleure sélection africaine en 2019

La sélection algérienne de football, championne d’Afrique en titre, est désignée meilleure équipe du continent en 2019, selon le classement établi par le magazine Jeune Afrique. Les « Verts », qui succèdent au Maroc, devancent notamment le Sénégal, le Nigeria, la Tunisie et Madagascar, la grosse surprise de l’année.

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en Egypte l’été dernier, l’Algérie s’installe donc logiquement à la première place du classement 2019 des sélections nationales.

« Jamais l’Algérie ne s’était installée en tête de ce classement. Sa première place est incontestable, tant elle a dégagé une impression de puissance et de sérénité, mêlée à une qualité technique naturelle. En Egypte, où elle était initialement considérée comme un gros outsider, la sélection de Djamel Belmadi a vite revêtu les habits d’un favori », a écrit Jeune Afrique.

« Un premier tour parfaitement négocié -trois victoires dont une face au Sénégal (1-0) sonnant comme une répétition- puis une suite de parcours du même niveau, avec, notamment, un succès contre le Nigeria en demi-finales (2-1) grâce à un but aussi tardif que somptueux de Mahrez. En finale, comme trois semaines plus tôt, les « Fennecs » ont fait le minimum contre les Lions de la Téranga (1-0), offrant au pays la deuxième CAN de son histoire après celle conquise à Alger en 1990″, poursuit le magazine.

APS