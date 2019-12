Des nouveautés, de la Promo et des Remises Spéciales au menu sur le stand IRIS durant la FPA

Fidèle au RDV et comme chaque année, IRIS leader du marché algérien des produits électroniques, électroménagers et mobile est présent en force à la Foire de la Production Algérienne qui se tient du 22 au 30 décembre 2019 au niveau du Palais des Expositions Safex.

Le fleuron de l’industrie nationale IRIS est présent sur un stand de 420 m² située au Pavillon Central, Annexe B1.

IRIS présente une gamme riche et variée de produits allant du blanc jusqu’à l’IT mobile et TV en passant par la gamme cuisson, cuisines encastrables à s’avoir les plaques de cuissons et les hottes ainsi que le petit électroménager tel que les blenders, les pétrins et centrales vapeur. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir la nouvelle gamme des Aspirateurs qui sont présentés en avant-première à cette Edition.

En plus de découvrir les nouveautés de la marque, les visiteurs pourront bénéficier des remises et prix promotionnels « Spécial Foire » et ceci sur l’ensemble de la gamme. Une méga promo de fin d’année est aussi d’actualité avec un pack composé d’une machine à laver et d’une centrale vapeur à un prix imbattable.

Cet évènement est considéré comme une vitrine de l’économie nationale et une occasion pour présenter les possibilités économiques algériennes réelles. Elle permet au consommateur de découvrir des produits algériens de haute qualité et à la marque d’attirer de nouveaux clients.