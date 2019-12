LG remporté le prix innovationde CES 2020

Programme officiel de reconnaissance de l’industrie du CTA à nouveau

Remporte le prix «Best of Innovation» de LG OLED TV

SEOUL, 8 nov. 2019 – La ‘’ Consumer Technology Association ‘’ (CTA

™) reconnait LG Electronics (LG) pour ses innovations révolutionnaires en

matière de technologie et de design en lui décernant le prix 2020 CES®

Innovation Awards – devancé par un autre prix Best of Innovation pour la

technologie de télévision LG OLED. C’est la huitième année consécutive

que les téléviseurs OLED, les appareils ménagers et les smartphones phares

de LG reçoivent les CES Innovation Awards, la reconnaissance officielle du

secteur pour les produits les plus innovants présentés au CES, la scène

mondiale de l’innovation.

CES Best of Innovation : Pour CES 2020, la technologie TV OLED de LG

est à nouveau récompensée par le prix CES Best of Innovation dans la

catégorie affichage vidéo, remportant ainsi la plus haute distinction trois fois

au cours des cinq dernières années. LG, la marque de téléviseurs OLED la

plus vendue au monde, a créé la catégorie de téléviseurs OLED haut de

gamme, qui offre un noir parfait, des couleurs incroyables et des capacités

inégalées en matière de plage dynamique élevée.

LG Home Entertainment : Deux prix d’innovation sont particulièrement

remarquables en 2020 pour l’un des premiers téléviseurs NEXTGEN du

secteur à être dévoilé au CES 2020 – un téléviseur LG OLED intégrant la

norme ATSC 3.0 de nouvelle génération, développée conjointement par LG.

Plus de détails sur les produits de divertissement primés de LG, notamment

les téléviseurs Ultra HD 8K et 4K, les produits audio et informatiques, etc.,

seront dévoilés au CES 2020 en janvier.