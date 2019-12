LG et QUALCOMM unissent leur forces pour avancer l’expérience IN-CAR

LG Electronics (LG) et Qualcomm Technologies Inc., une filiale de Qualcomm Incorporated, ont annoncé leur intention de travailler ensemble sur le développement de WebbOSAuto, le système d’info-divertissement de LG connecté au véhicule. Exploitant les forces combinées de la plate-forme de développement automobile (ADP) webOS Auto et Qualcomm®Snapdragon ™, les deux entreprises ont pour objectif de créer et de développer une expérience plus pratique en voiture pour les conducteurs et les passagers.

La plate-forme WebOS Auto de LG est une plate-forme Linux qui tire parti de l’expertise de LG en matière d’info-divertissement de véhicules pour la prochaine génération de voitures connectées. La nouvelle version de WebOS Open Source Edition 2.0 de LG, qui ajoute une fonctionnalité d’info-divertissement automobile, permet aux développeurs de découvrir certaines des fonctionnalités innovantes qui seront intégrées à webOS Auto. Le code source ouvert et les outils et guides associés peuvent être téléchargés à l’adresse http://webosose.org.

Snapdragon ADP intègre les principales technologies d’info-divertissement du secteur, gérées par des capacités d’intelligence artificielle (IA), des graphismes avancés pour les configurations multi-écrans haute résolution et la diffusion multimédia en continu ultra HD. Snapdragon ADP est conçu pour fournir un environnement matériel et logiciel complet permettant le développement rapide de plates-formes de poste de pilotage automobile hautes performances et économes en énergie, y compris les écrans de divertissement pour passagers et sièges arrière.

En plus de développer et de commercialiser un WebOS Auto plus avancé, LG et Qualcomm collaboreront sur une plate-forme de référence que LG dévoilera en janvier à la CES 2020.

«Nous apprécions beaucoup cette collaboration avec Quacomm qui élargie l’écosystème de la plate-forme webOS Auto et, avec les dernières solutions de Qualcomm, telles que les réseaux 5G et le multimédia, les clients pourront profiter du même divertissement à domicile dans des voitures connectées » avait déclaré IP Park, Président et Directeur technique de LG Electronics, pour ajouter : «Ensemble, webOS et Snapdragon ADP fourniront une plate-forme matérielle et logicielle complète hautement performante pour les futurs systèmes d’information multimédia. »

«Le travail entre LG et Qualcomm Technologies s’appuie sur la relation établie de longue date et fructueuse entre les deux sociétés, créant un effet de synergie important dans les logiciels automobiles de nouvelle génération», a déclaré Jim Cathey, Vice-Président directeur et Directeur des opérations commerciales mondiales. Qualcomm Technologies, Inc. «Nous sommes confiants que nos expériences et notre expertise combinées dans le développement de technologies automobiles contribueront à fournir les meilleures expériences utilisateur embarquées et de prochaine génération que les clients demandent aux clients. » a-t-il ajouté.