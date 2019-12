CNAS: journées d’information et de sensibilisation en direction des assurés sociaux et des stagiaires

Dans le cadre du plan stratégique adopté par la CNAS, qui vise l’amélioration des services offerts aux usagers à travers : la modernisation de l’administration, l’allègement des procédures administratives et également à travers différentes actions de proximité.

La CNAS Agence d’Alger organise, deux campagnes d’information, réparties en deux journées, à savoir :

– Le 18/12/2019 : une journée d’information et de sensibilisation en direction des stagiaires de la formation professionnelle.

– Le 19/12/2019 : une journée d’information et de sensibilisation en direction des assurés sociaux, sur l’usage de l’Espace EL HANNA.

Il est à noter, qu’en sus des actions de proximité menées à longueur de l’année par les agents de la cellule de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, auprès des centres de la formation professionnelles,

L’Agence d’Alger mobilisera son personnel le 18/12/2019 pour se déplacer au niveau des CFPA d’Alger, à l’effet d’informer les stagiaires sur leurs droits et sur leurs devoirs en matière de la sécurité sociale.

A rappeler, que la loi 83/13 du 02 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, a octroyé des droits en AT/MP aux élèves des établissements de formation professionnelle et aux apprentis percevant une rémunération inférieure au salaire national minimum garanti .

Par ailleurs, l’Agence d’Alger a recensé un nombre de 52 507 stagiaires affiliés auprès de l’agence.

Et à l’occasion, l’Agence d’Alger invite les assurés sociaux à s’inscrire à l’espace EL HANNA via le portail électronique www.cnas.dz pour accéder aux informations leurs permettant, de consulter les données personnelles, telles que : la consommation de médicament, les tarifs, le détail de remboursement, la liste des médecins et les pharmaciens, la demande de la carte chifa à distance, ainsi que le téléchargement de l’attestation d’affiliation.