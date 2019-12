« My Trust Assistance », la nouvelle offre de la Trust

Par Hafid Azouz

Fruit d’un partenariat avec la filiale de Mapfre (Société Algérie Assistance), la compagnie d’assurance Trust a dévoilé ce mardi (17 décembre),à la faveur d’une conférence de presse tenue à Alger, sa nouvelle offre « My Trust Assistance », qui permet aux assurés » d’accéder à une panoplie de services et fonctionnalités dans le but de rendre facile la prise en charge des demandes d’assistance », a assuré M. Hadjou, directeur général de Trust Assurance.

Il suffit pour cela de télécharger l’application disponible, à la fois, sur Android et iOS. Ainsi, le client dispose d’un accompagnement humain à travers l’aide d’un télé conseiller disponible 24H24 et 7j/7, » chez la Trust, la digitalisation de l’assurance est une réalité ».Il s’agit, en effet, d’un service d’assistance 100% digital, multicanal, Roadside et Home.

Composée de trois volets : Assistance, Mobility et LifeStyle, cette nouvelle solution « est basée sur la création de services et suivi des assistances, la géolocalisation des assurés et un programme de fidélisation à travers des services de LifeStyle », a souligné le représentant de Mapfre.

Classée en troisième position sur le marché algérien des compagnies d’assurances privées, la Trust ne compte pas s’arrêter là. En effet, son DG révélera que la compagnie compte se lancer, en 2020, dans l’assurance-vie, » nous annoncerons d’autres surprises l’année prochaine! », s’est exclamé M. Hadjou.

En attendant, » My Trust Assistance » devrait séduire de nombreux clients.

H.A